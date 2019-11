Der ehemalige Adidas-Chef Herbert Hainer ist bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München offiziell zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 65-Jährige folgt erwartungsgemäß auf Vereins-Ikone Uli Hoeneß, der sich am Ende seiner Amtszeit wie angekündigt nicht zur Wiederwahl stellte. Hainer übernimmt bis 2022 neben dem Amt des Präsidenten auch den Posten als Aufsichtsratsvorsitzender.

Hoeneß selbst hat Hainer als seinen Nachfolger empfohlen, der neue Präsident gilt als enger Vertrauter seines Vorgängers. Das entsprechende Gremium folgte dem Vorschlag. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Hainer war bis 2016 Vorstandsvorsitzender von Sportartikelhersteller Adidas. Damals hatte der Konzern Anteile am FC Bayern erworben sowie den Ausrüster- und Sponsorenvertrag mit dem Klub verlängert. Weitere Informationen zum neuen starken Mann des Vereins lesen Sie hier.

Zuvor hatte sich Uli Hoeneß in einer emotionalen Rede von den Mitgliedern in der nicht restlos gefüllten Olympiahalle verabschiedet. 20 Minuten lang erzählte der scheidende Präsident Episoden und Anekdoten, zog im Rückblick auf 49 Jahre als Spieler, Manager und Präsident beim FC Bayern Bilanz. Beim minutenlangen Beifall der 6091 Mitglieder hatte der 67-Jährige Tränen in den Augen.

Im Detail äußerte sich Hoeneß nicht dazu, wie er sein künftiges Leben ohne Führungsamt beim FC Bayern verbringen wolle. Er werde auf jeden Fall "irgendetwas im sozialen Bereich machen".

"Sozial und selbstbewusst - nicht arrogant"

Hoeneß zufolge müsse der FC Bayern in Zukunft "selbstbewusst sein. Nicht arrogant." Er warb darum, mit seinem Nachfolger Hainer und auch Oliver Kahn, der in zwei Jahren den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge ablösen soll, "Geduld zu haben". Die Vereinsführung rief er zum Zusammenhalt auf: "Die Gegner sitzen draußen, die dürfen nicht zu Hause sein."

Den Klub verglich er mit einem Tanker auf den Weltmeeren, an Bord seien aber "keine Container", sondern "Menschen". Auf seinem Weg müsse er immer weiter "geradeaus fahren", dabei nicht nach links schauen - "und schon gar nicht nach rechts".

Zum Ende seiner Rede wurde Hoeneß erneut von den anwesenden Mitgliedern mit Fangesängen gefeiert. Franck Ribéry - laut Hoeneß "der beste Beweis dafür, dass Dankbarkeit in unserer Gesellschaft noch was wert ist" - kam auf die Bühne und überreichte ihm Abschiedsgeschenke. "Es war eine wunderschöne Zeit", sagte Hoeneß: "Das war's. Ich habe fertig. Danke."