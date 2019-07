Präsident des FC Bayern Hoeneß will Abschiedsgerüchte Ende August auflösen

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß wird die Entscheidung über seine Zukunft "dem Aufsichtsrat am 29. August mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung". Das sagte der 67-Jährige dem "Kicker". Hoeneß wollte dabei weder ein Dementi noch eine definitive Bestätigung zur Meldung der "Bild"-Zeitung abgeben, wonach er seine Ämter im Herbst aufgeben wolle. "Von mir gibt es dazu kein Wort", sagte Hoeneß der "Süddeutschen Zeitung".

Mehrere Medien berichten, dass Hoeneß bei der Jahreshauptversammlung der Bayern im November nicht mehr als Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters kandidieren werde. Damit würde er auch seinen Posten als Chef des Aufsichtsrates abgeben.

Spieler geben sich überrascht, Verein kommentiert nicht

Seine Nachfolge in beiden Ämtern soll in Personalunion der frühere adidas-Vorstandsvorsitzende Herbert Hainer (65), derzeit Aufsichtsrats-Vize, übernehmen. Hoeneß will dann laut "Kicker" aber seinen Sitz im Kontrollgremium der FC Bayern AG behalten.

Bayern-Mediendirektor Stefan Mennerich wollte in Kansas bei der US-Reise ebenfalls nichts sagen, auch Karl-Heinz Rummenigge verweigerte jeden Kommentar. Die Spieler des FC Bayern gaben sich überrascht. "Ich habe noch keine Informationen aus erster Hand", sagte Thomas Müller. David Alaba sagte, dass es "schwierig" sein würde, sich den FC Bayern ohne Hoeneß vorzustellen.

Als aktiver Profi war Hoeneß für den FC Bayern im Einsatz, allerdings musste er bereits im Alter von 27 Jahren seine Karriere wegen Knieproblemen beenden. Am 1. Mai 1979 wechselte Hoeneß ins Management des FC Bayern und gewann während dieser Tätigkeit bis 2009 16 Meistertitel mit dem Klub. Anschließend wurde Hoeneß Vereinspräsident, 2014 trat er von diesem Amt zurück - Hoeneß wurde damals wegen Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Am 25. November 2016 wurde Hoeneß erneut zum Präsidenten der Münchner gewählt.