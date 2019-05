Endlich wieder Spannung bis zum Schluss: Nachdem in den vergangenen sechs (!) Jahren immer der FC Bayern München die Meisterschale überreicht bekam, kann es in dieser Saison einen anderen Champion geben - Borussia Dortmund. Die Ausgangslage ist klar: Die Bayern müssen zu Hause gegen Frankfurt verlieren und der BVB bei Borussia Mönchengladbach gewinnen. Dass beides eintritt, ist allerdings unwahrscheinlich:

Dass die Meisterfrage noch am letzten Spieltag offen ist, kann angesichts der Langeweile der vergangenen Jahre als Sieg der Spannung gewertet werden. Im vergangenen Jahr war die Entscheidung bereits am 29. Spieltag gefallen, zwei Jahre davor bereits am 27. - kurz: Es herrschte absolute Langeweile im Kampf um die Schale.

Letztmals entschied sich der Titelkampf vor neun Jahren am letzten Spieltag. Allerdings hatte Schalke damals nur theoretische Chancen auf die Meisterschaft (drei Punkte und 17 Tore Rückstand). Dass ernsthaft Spannung am letzten Spieltag herrschte, ist bereits zehn Jahre her. Wolfsburg sicherte sich am letzten Spieltag den Titel vor den Bayern und dem VfB Stuttgart.

In England hatte Manchester City am vergangenen Wochenende die Meisterschaft mit 98 Punkten gefeiert. Der FC Liverpool wurde Zweiter mit 97 Punkten - dass zwei Teams in einer Saison mehr als 90 Punkte gesammelt haben, hatte es in der Geschichte der Premier League noch nie gegeben. In Deutschland - wo es allerdings auch weniger Saisonspiele gibt - sieht die Bilanz der besten Zweiten so aus:

Die besten Vize-Meister der Bundesliga-Historie Saison Verein Punkte 2015/2016 Borussia Dortmund 78 1971/1972 FC Schalke 04 76* 1982/1983 Werder Bremen 75* 1999/2000 Bayer 04 Leverkusen 73 2011/2012 Bayern München 73 1991/1992 Borussia Dortmund 72*/** 2013/2014 Borussia Dortmund 71 1980/1981 Hamburger SV 70* 1987/1988 Bayern München 70* 2005/2006 Werder Bremen 70 * Umgerechnet auf die 3-Punkte-Regel. **In der Saison 1991/92 nahmen abweichend 20 Teams an der 1. Bundesliga teil.

Seinen Vizemeister-Rekord von 2015/2016 wird Borussia Dortmund in dieser Saison übrigens nicht brechen können. Selbst mit einem Sieg kommt der BVB nur auf 76 Punkte. Bei einem Remis der Bayern und einem Erfolg der Dortmunder hätten die beiden Teams gleich viele Punkte - die Münchner haben aber die deutlich bessere Tordifferenz. In diesem Fall wird man sich bei der Borussia wohl mit Wehmut an die Phase zwischen dem zwölften und dem fünfzehnten Spieltag zurückerinnern - damals betrug ihr Vorsprung neun Punkte.

Aufgebraucht war der Vorsprung schließlich am 28. Spieltag. Seitdem heißt der Tabellenführer wieder FC Bayern München. Doch auch, wenn die Chancen auf Meisterschaft gering sein sollten - es gilt, was die BVB-Fans in Bremen auf ein Banner schrieben: "Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist!"