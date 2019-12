Bayern-Erfolg über Tottenham Den Chancentod besiegt

Kingsley Coman sprang nach 14 Minuten zum ersten Mal in die Luft, da noch aus purer Freude. Der Linksaußen des FC Bayern hatte gerade zum 1:0 gegen Tottenham Hotspur getroffen. Zehn Minuten später hob er wieder ab, doch diesmal war es ein seltsamer Sprung. Coman war sichtbar das linke Knie nach innen eingeknickt. Es wurde still im Stadion. Der Franzose hielt sich mit großen Augen die Hand vor den Mund, die Mitspieler eilten sofort herbei und trösteten ihn.

Als er humpelnd das Spielfeld verließ, klopfte ihm sogar der neue Tottenham-Trainer José Mourinho mit sorgenvollem Blick auf die Schulter. "Diese Verletzung überschattet das ganze Spiel heute", sagte ein besorgter Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem 3:1-Erfolg über die Engländer in der Champions League.

Ganz so schlimm wie da vielleicht noch befürchtet war es dann aber doch nicht. Nach Mitternacht gaben die Bayern auf ihrer Webseite eine Diagnose bekannt. Coman erlitt demnach einen Kapseleinriss im linken Knie, zerrte sich die Bizepssehne, und das Gelenk wurde gestaucht. "Das Knie wird für einige Zeit mit einer Schiene ruhiggestellt", hieß es. Wie lange Coman ausfällt, ist offen, die letzten Spiele 2019 gegen Bremen, Freiburg und Wolfsburg dürfte er aber verpassen.

Matthias Schrader / AP Coman (2.v.r.), Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (l): "Das Knie wird mit einer Schiene ruhiggestellt"

Ohne die Verletzung wäre es aus Münchner Sicht ein rundum schöner Abend geworden. Coman hatte den Sieg auf den Weg gebracht, der nach den zwei glücklosen Niederlagen gegen Leverkusen und Mönchengladbach erleichternd souverän ausfiel. In jenen Bundesligaspielen hatten sie bei zusammengenommen 39 Schüssen nur einmal getroffen und dabei beste Chancen vergeben. Diesmal lief es vor dem Tor viel besser.

"Es war extrem wichtig, heute für positive Stimmung zu sorgen, auch wenn Tottenham vielleicht nicht mit der besten Elf gespielt hat", sagte Joshua Kimmich. Tatsächlich fehlten bei den Spurs, die weder Erster werden noch ihren zweiten Platz verlieren konnten, zahlreiche Stammspieler.

Als erste deutsche Mannschaft hat der FC Bayern alle sechs Vorrunden-Partien gewonnen. So sehr die Bayern im nationalen Wettbewerb aktuell vom Pech verfolgt sein mögen, international bleibt der Nimbus erhalten. Es dürfte keinen Gruppenzweiten geben, der sich bei der Auslosung der Achtelfinal-Duelle am kommenden Montag das Bayern-Los herbeisehnt.

Doch Spielern und Verantwortlichen war anzumerken: Comans Verletzung traf sie tief. Das liegt vor allem an der Vorgeschichte. Fast immer ist im Stadion von irgendwo ein "Oh je" zu hören, wenn der Franzose nach einem Foul oder Zweikampf länger liegenbleibt als gewöhnlich. Coman ist zwar erst 23, doch seine Krankenakte ist bereits recht lang. Als er sich zum Saisonauftakt 2018 nach einem Foul des damaligen Hoffenheimers Nico Schulz die Syndesmose riss, hatte er gerade erst wegen derselben Verletzung die WM in Russland verpasst. Kurzzeitig sprach der Außenstürmer gar schon vom Karriereende, wenn er noch einmal operiert werden müsse.

Bayerns Tempo-Problem

"Als er da am Boden lag, war er, glaube ich, schon sehr geschockt", sagte Kimmich über jene 24. Minute im Tottenham-Spiel und fuhr fort: "Er dachte im ersten Moment, dass etwas kaputt ist." Er habe ihm in die Augen geguckt, und der Blick habe ihn "nur daran erinnert, wie er gegen Hoffenheim gefoult wurde."

Den Bayern geht vor allem Geschwindigkeit verloren, die im aktuellen Kader zurzeit nicht viele Spieler mitbringen. Weil David Alaba gegen die Spurs angeschlagen fehlte, wirkte die zentrale Abwehr behäbig und träge. So leitete Jérôme Boateng mit einer hilflosen Grätsche den zwischenzeitlichen Ausgleich der Londoner ein (20. Minute). Ansonsten war er ziemlich oft damit beschäftigt, Pässe zu Torwart Manuel Neuer zu spielen.

Es hätte noch vor zwei Monaten bei den Bayern niemand gedacht, aber: Es ist wichtig, dass sie auf der linken Seite Alphonso Davies haben. Gegen Tottenham holte sich der 19-jährige Kanadier einige Male Szenenapplaus ab. Den lautesten, als er den durchgebrochenen Son Heung-min, selbst nicht gerade langsam, einholte und den Ball stahl (72.).

"Phonsie", wie sie ihn in München nennen, bringe "defensiv Stabilität", findet auch Neuer. Dabei handelt es sich um eine neutrale Umschreibung dafür, dass Davies dank seines Tempos Fehler seiner Mitspieler ausbügelt. Dass er einfach da ist, wenn Javier Martínez oder Boateng bei einem Konter nicht hinterherkommen. Aus diesem Grund kann Davies aktuell auch Coman nicht ersetzen, obwohl der Youngster eigentlich gelernter Offensivspieler ist: Er wird in der Abwehr gebraucht. So gesehen ist Coman aktuell nicht zu ersetzen.

Derjenige, der Davies verpflichtet hat, sieht aktuell keine Veranlassung, in der Winterpause nachzulegen. Sportdirektor Hasan Salihamidzic sagte, Alaba werde hoffentlich schon wieder am Samstag gegen Werder Bremen zur Verfügung stehen (15.30 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE), der Defensiv-Allrounder und 80-Millionen-Einkauf Lucas Hernández wohl ab Januar. Die Bayern werden wegen der Langzeitverletzten weiter gezwungen sein, zu improvisieren. Und das wird auf absehbare Zeit so bleiben, auch wenn sie am Mittwoch erst einmal wieder den Chancentod besiegt haben.

Bayern München - Tottenham Hotspur 3:1 (1:1)

1:0 Coman (14.)

1:1 Sessegnon (20.)

2:1 Müller (45.)

3:1 Coutinho (64.)

München: Neuer - Pavard, Martínez, Boateng, Davies - Kimmich, Thiago (86. Goretzka) - Gnabry, Coutinho, Coman (27. Müller) - Perisic (86. Zirkzee)

Tottenham: Gazzaniga - Walker-Peters, Foyth, Alderweireld, Rose - Dier (81. Wanyama), Sissoko - Lo Celso (65. Skipp), Eriksen, Sessegnon - Lucas Moura (65. Son)

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Kimmich / Lo Celso

Zuschauer: 70.000