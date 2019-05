Bayern-Interesse an Leroy Sané "Wir beschäftigen uns mit der Personalie"

Uli Hoeneß hat das Interesse des FC Bayern München an Nationalspieler Leroy Sané bestätigt. "Wir beschäftigen uns mit der Personalie", sagte der Präsident des deutschen Rekordmeisters, wie die "Süddeutsche Zeitung" auf ihrer Homepage berichtet.

Sané steht bei Manchester City unter Vertrag. Dort hatte der 23 Jahre alte Stürmer zuletzt seinen Stammplatz eingebüßt. In der Rückrunde stand er in nur neun von 19 Ligapartien in der Startelf, fünfmal wurde er nicht einmal eingewechselt. In den Viertelfinalpartien der Champions League kam er gegen Tottenham in nur sieben der 180 Minuten zum Einsatz.

Sané war 2016 vom FC Schalke nach Manchester gewechselt, die Ablöse soll rund 50 Millionen Euro betragen haben. Sein Marktwert dürfte seitdem gestiegen sein. In 133 Pflichtspielen gelangen ihm für City 84 Torbeteiligungen.

Für die Nationalmannschaft bestritt Sané bislang 19 Länderspiele (drei Tore). Seine Nichtberücksichtigung für die WM 2018 durch Bundestrainer Joachim Löw sorgte für große Verwunderung. Zuletzt stand Sané fünfmal in Folge in der Startelf des DFB-Teams, er gilt beim Neuaufbau der Nationalelf als Schlüsselspieler.

"Wir sind hier nicht bei Monopoly"

Aus Bayern-Sicht würde ein Transfer Sinn ergeben. Mit Arjen Robben und Franck Ribéry verlassen den Klub zwei Flügelspieler. Sané kann sowohl links- als auch rechtsaußen eingesetzt werden. Ob City seinen Profi wirklich abgeben möchte, ist offen. In der Vorsaison hatte Sané noch deutlich mehr Spielzeit erhalten. Laut "SZ" wolle Guardiola weiter mit ihm arbeiten. Der Klub aber habe Sané "zum Verkauf freigegeben".

Zuletzt hatte Hoeneß Großtransfers als unwahrscheinlich eingeordnet. "Wir sind hier nicht bei Monopoly, sondern wir sind ein Fußballverein. Wir haben mit 80 Millionen für Lucas Hernández eine Grenze mal erreicht. Ich glaube nicht, dass die bei weiteren Transfers überschritten wird."

Hernández hatte der Klub von Atlético Madrid verpflichtet. Zudem stehen die Transfers von Benjamin Pavard (VfB Stuttgart/35 Millionen Euro) und Fiete Arp (HSV/ 3 Millionen Euro) fest.

Leisten könnte sich der Klub einen weiteren Großtransfer vermutlich. Laut "Football Money League" der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte setzte der FC Bayern zuletzt 629,2 Millionen Euro um. Mehr Umsatz hatten in Europa nur drei Vereine: Real Madrid, der FC Barcelona und Manchester United.