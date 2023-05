Die erste Hälfte: Da spielten die Bayern noch so, wie man das eigentlich erwartet hatte. Sie erzielten ein wunderbar herausgespieltes 1:0 durch Serge Gnabry, in der Entstehung des Treffers waren die Münchner 38 Sekunden ununterbrochen am Ball und spielten einige sehenswerte Pässe (24. Minute). Außerdem hatten Thomas Müller (18.) und Kingsley Coman (39.) exzellente Chancen. Schon in Hälfte eins war es aber nicht so, dass RB harmlos gewesen wäre. Innerhalb von sieben Minuten kamen die Gäste zu gleich vier Abschlüssen, den gefährlichsten verbuchte Dominik Szoboszlai, der aber nicht an Bayern-Keeper Yann Sommer vorbeikam (34.).