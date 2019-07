Der FC Bayern München hat das Finale des "Audi Cup" 5:6 im Elfmeterschießen gegen Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur verloren. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (0:1) gestanden. Die Treffer für die Spurs erzielten Erik Lamela (29. Minute) und Christian Eriksen (59.). Jan-Fiete Arp (61.) und Alphonso Davies (81.) hießen die Torschützen des FC Bayern.

Viele Unbekannte auf dem Rasen

Alexander Nollenberger, Jonas Kehl, Ryan Johannson - Bayern-Trainer Niko Kovac schickte nach dem 6:1 gegen Fenerbahçe zahlreiche Spieler aufs Feld, die das Münchner Publikum in der kommenden Spielzeit wohl nur bei dramatischen Verletzungssorgen noch einmal in der in der heimischen Allianz-Arena sehen wird. Allein Manuel Neuer stand erneut in der Startelf, die zehn Feldspieler vor ihm kamen auf ein Durchschnittsalter von 20,5 Jahren.

Da auch Spurs-Trainer Mauricio Pocchettino zunächst seine B-Elf aufbot, blieb das Niveau der Partie überschaubar. Von den Bayern, bei denen Zugang Benjamin Pavard in der Innenverteidigung auflief, war offensiv nichts zu sehen. Die Spurs nutzten ihre einzige Chance nach knapp einer halben Stunde durch Lamela zum Führungstreffer.

2:2 nach 0:2 - Arp und Davies treffen

In der zweiten Hälfte kam durch zahlreiche Wechsel mehr Qualität ins Spiel. So erhöhte zunächst Eriksen auf 2:0, bevor der vom Hamburger SV nach München gewechselte Arp verkürzen konnte.

Sven Hoppe/DPA Der Gewinner des Abends bei den Bayern: Alphonso Davies (Mitte)

Die Freude der Zuschauer über das zunehmende Spieltempo erhielt eine Viertelstunde vor Spielende einen herben Dämpfer: Nach einem Zweikampf mit Juan Foyth musste der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Coman wegen einer Knieverletzung das Feld wieder verlassen. Auch für Foyth ging es kurz danach nicht weiter.

Boateng verschießt letzten Elfmeter

Während sich die Teams noch neu sortierten, traf der auffällige Davies. Der 18-Jährige erzielte mit einem schönen Versuch aus der Entfernung zum 2:2. So lautete auch das Ergebnis nach 90 Minuten.

Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen. Dort vergab Jérôme Boateng den 14. Strafstoß, nachdem zuvor bereits Eriksen für Tottenham und David Alaba für die Münchner am gegnerischen Torhüter gescheitert waren.

Bereits am Samstag steht für die Münchner das erste Pflichtspiel der Saison an. Dann treffen sie im DFL-Supercup auf Borussia Dortmund (20.30 Uhr, TV: ZDF, Stream: Dazn, Liveticker: SPIEGEL ONLINE).