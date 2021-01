FC Bayern verspielt 2:0-Führung in Gladbach Die Wackelkandidaten

Endlich wieder das 1:0 erzielt, am Ende wie so oft in Mönchengladbach verloren. Trainer Flick hat zu viele Spieler mit schwankenden Leistungen, sie kassieren zu viele Tore, seinen Ergänzungsspielern vertraut er nicht.