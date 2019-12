Man würde gerne Hennes Weisweiler fragen. Diesen mythischen Bundesligatrainer, von dem dieser Tage so viel die Rede ist, weil er vor 100 Jahren geboren wurde. Weisweiler, 1983 verstorben, wusste, wie es ist, ein Spitzenspiel gegen Bayern München zu bestreiten, er wusste wie es, ist die Bayern zu schlagen. Er wusste allerdings auch, wie es ist, gegen sie zu verlieren, wenn es drauf ankommt.

Dreimal wurde er mit Borussia Mönchengladbach Meister, in zwei dieser drei Spielzeiten war der FC Bayern der Hauptkonkurrent. Das ist lange her, sehr lange. In Mönchengladbach gehört die Erinnerung an jene glorreiche Zeit zum Selbstverständnis. Wenn der Verein mal wieder oben steht wie derzeit, wenn er den FC Bayern gar als Tabellenführer empfängt wie am Samstagnachmittag im Borussia-Park (15.30 Uhr, TV: Sky; Liveticker SPIEGEL), wird in der alten Zeit geschwelgt, dann werden Netzer, Heynckes, Vogts wieder hervorgezerrt. Das ist selbst 44 Jahre nach der letzten Gladbacher Weisweiler-Saison noch so, das wird in 44 Jahren immer noch so sein.

Die Siebziger Jahre, der Antagonismus zwischen Mönchengladbach und den Bayern, es war für die Liga auch die Geburt dessen, was man als Klassiker bezeichnet. Hier entstand die Sehnsucht nach einem ebenbürtigen Rivalen des FC Bayern München. Die Bayern stiegen damals zur Großmacht auf, sie sind es bis heute geblieben, die Konkurrenz hat gewechselt. Bisher hat München alle überlebt.

Manchmal gab es den Lucky Punch

Seit Gladbach gegen Bayern gibt es das Duell als Konstante, es gab zwischendurch Bundesligajahre, in denen die Bayern so dominant waren, dass es lächerlich gewesen wäre, ein Saisonspiel hochzupushen, als sei die Partie ein Kampf Ali gegen Leon Spinks. Aber in der Regel hieß es: Es gibt auf der einen Seite die Bayern, auf der anderen Seite einen Herausforderer. Und manchmal landete der Herausforderer gegen den Meister aller Klassen einen Lucky Punch.

In den Vorjahren war relativ klar, wie dieses Duell heißen würde: Bayern München gegen Borussia Dortmund. Der BVB ist seit den Klopp-Jahren der Anspruchshaltung eines normalen Bundesliga-Spitzenklubs entwachsen. Die bemühten medialen Versuche, das Spiel beider Teams zum deutschen Clásico zu stilisieren, zu einem Zweikampf, der die Dimension des Duells zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona annimmt, ging allerdings häufig mit einer Produktenttäuschung einher.

Die Rivalen gehen, die Bayern bleiben Diesen Moment kann in Wolfsburg jeder im Schlaf beschreiben: Stürmer Grafite befördert den Ball mit der hacke ins Tor des FC Bayern: Höhepunkt des 5:1-Triumphs des VfL gegen die Bayern im April 2009. Das Jahr, in dem es der VfL Wolfsburg nicht nur zum Bayern-Herausforderer schaffte, sondern auch zum Meister. Für Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann war das damals der Anfang vom Ende. Man muss nur in das Gesicht von Manager Uli Hoeneß schauen, um das zu wissen. Bayern gegen Herausforderer xy - das fing in den Siebzigerjahren an, als Hennes Weisweiler mit seiner Gladbacher Borussia zum Dauerrivalen der Bayern wurde. Es waren teilweise große Duelle, die sich beide Teams lieferten: Im Dezember 1973 fielen in München sieben Tore beim 4:3-Erfolg der Bayern. Gut zehn Jahre später schwang sich der Hamburger SV zum großen Konkurrenten der Bayern auf: Und wieder war es ein 4:3, das die Fans verzückte. Horst Hrubesch sorgte kurz vor Schluss für den HSV-Erfolg - ein Markstein zur Meisterschaft und Ernst Happel. Ende der Achtzigerjahre tauchte der 1. FC Köln mit dem kessen Christoph Daum auf und attackierte den FC Bayern in jeder Hinsicht. In Köln jedoch bewiesen die Bayern ihre Coolness, siegten 3:1 und entschieden die Meisterschaft für sich. Kaum hatten die Kölner abgedankt, war der 1. FC Kaiserslautern zur Stelle: Die Pfälzer Meisterschaften 1991 und 1997 hatten auch mit Siegen über den FC Bayern zu tun: 1997 gewann der FCK 2:0. Otto Rehhagel war der König der Pfalz. Schon 1991 hatten die Bayern allen Grund, sich zu beschweren. Stefan Reuter und Co unterlagen auf dem Betzenberg 1:2, Lautern und Kalli Feldkamp feierten zwei Monate später den Titel. Auch Werder Bremen gehörte zu den Vereinen, die die Münchner Dominanz gefährdeten. 2004 stürmte die Elf von Thomas Schaaf die Festung München. Der elegante Johan Micoud führte Werder zum 3:0-ASuswärtseerfolg. Ailton hatte in diesem Jahr immer wieder Grund zum Jubeln - er traf auch in beiden Spielen gegen die Bayern. Eine schmerzende Wunde in der Werder-Geschichte: der verschossene Elfmeter von Michael Kutzop kurz vor dem Abpfiff beim 0:0 gegen die Bayern im April 1986. Das 1:0 hätte zur Meisterschaft gereicht, dann jedoch holten sich die Bayern den Titel. Nie zuvor hatte Kutzop in der Bundesliga vom Elfmeterpunkt gefehlt. Noch mal der HSV, viele Jahre nach Happel: 2005 erlebte der Klub noch mal eine kurzzeitige Blüte: Unter Führung von Rafael van der Vaart schlug man den FC Bayern 2:0 und war ganz dicht dran an der Spitze. Die Bayern überstanden auch diesen Angriff, so wie sie 2008 auch 1899 Hoffenheim in die Schranken verwiesen. Der Tabellenführer und Aufsteiger aus Sinsheim unterlag im Topspiel in München 2008 1:2. Wieder hatten die Bayern es einem Herausforderer gezeigt. Da hatte Jürgen Klinsmann noch Grund zum Jubel. In dieser Saison lösten sich die Bayern-Angreifer richtiggehend ab. Nach Hoffenheim versuchte es auch Hertha BSC. Nach dem 2:1-Erfolg im Februar 2009 waren die Berliner sogar kurz Tabellenführer. Aber weder Hoffenheim noch Hertha hatten am Ende der Saison die Nase vorn, sondern der VfL Wolfsburg. Auch Mainz 05 hatte seinen großen Bayern-Moment. Als Tabellenführer reiste die Elf von Thomas Tuchel im September 2010 nach München an - und jeder rechnete damit, dass der Emporkömmling in seine Schranken gewiesen wird. Am Ende siegten die Bruchweg-Boys 2:1. Weniger gerne reist Borussia Dortmund Jahr für Jahr nach München: Der BVB ist definitiv der einzige Klub in Dimensionen, mit den Bayern mitzuhalten. Abwr in München gibt es regelmäßig eine Packung. Dass es auch anders gehen kann, bewies der BVB im Heimspiel im Vorjahr: das 3:2 gegen die Bayern war vielleicht das beste Spiel der Saison. In München dann kassierten sie allerdings wieder die übliche Pleite. Nach 0:6 und 0:5 zuletzt 0:4 - nur eiserne BVB-Optimisten mögen darin einen Fortschritt erkennen.

Es gab freilich den 3:2-Erfolg des BVB in der Hinrunde der Vorsaison, ein Spiel, das alle Erwartungen an ein Schlagerspiel erfüllte. Wenn Trainer Lucien Favre direkt nach Abschluss dieser rauschhaften 90 Minuten aufgehört hätte, hätten sie ihm am Borsigplatz wahrscheinlich eine Statue errichtet. Aber es gab besonders in München in der jüngeren Vergangenheit auch diese Resultate: 5:1, 4:1, 6:0, 5:0, 4:0. Wenn die Bayern Stärke demonstrieren wollten, dann am besten, wenn es gegen den BVB ging.

Horst Hrubesch an der Torlatte

Dennoch hat Dortmund zumindest Kontinuität bewiesen. So dauerhaft in der Rolle des Bayern-Rivalen war lange kein Team mehr, wahrscheinlich muss man dafür tatsächlich bis in die Weisweiler-Zeit zurückgehen. Es gab den Hamburger SV unter Branko Zebec und Ernst Happel, unter Manager Günter Netzer. die Hamburger reizten den FC Bayern Anfang der Achtzigerjahre nicht nur, sondern düpierte ihn teilweise: Der 4:3-Erfolg des HSV nach 1:3-Rückstand in München im Jahr 1982 ist unvergessen, ein Jahr zuvor schlugen die Hamburger die Bayern sogar 4:1, das Bild des an der Torlatte Klimmzug machenden Horst Hrubesch haben sich HSV-Fans wahrscheinlich als Poster anfertigen lassen.

Werder Bremen, der 1. FC Köln, der 1. FC Kaiserslautern, der VfL Wolfsburg, selbst Mainz 05, sie alle hatten ihre Sternstunden. Manche wie Werder schafften es, mehrere Jahre dranzubleiben am Rekordgewinner: Der 3:0-Erfolg in München im Bremer Meisterjahr 2004 ist sicherlich ein Gedenkstein in der Werder-Geschichte, das 0:0 im Weserstadion 1986 mit Michael Kutzops Pfosten-Elfmeter auf andere Weise auch.

Andere wie Wolfsburg, Hoffenheim und Mainz schwangen sich nur kurz auf Augenhöhe mit den Bayern auf - umso einzigartiger waren die Erfolgserlebnisse: Wolfsburgs 5:1 mit den herausragenden Stürmern Grafite und Edin Dzeko 2009, Felix Magaths kalte Rache an seinem Münchner Ex-Verein, hat in der Klubchronik einen ähnlichen Stellenwert wie das Mainzer 2:1 ein Jahr später, als Thomas Tuchel und die "Bruchweg-Boys" als Tabellenführer in München triumphierten. Und die Partie von 1899 Hoffenheim als Spitzenreiter kurz vor Weihnachten 2008 ist womöglich das Spiel, das Nicht-Hoffenheimern immer noch als erstes einfällt, wenn man sie nach dem Verein befragt. Die Reichen gegen die Neureichen, das Establishment gegen die Provinz, wer siegt? Luca Toni hat die Frage damals beantwortet.

Jetzt ist also mal wieder Borussia Mönchengladbach an der Reihe, den Herausforderer zu geben. In gewisser Weise schließt sich damit ein Kreis - und es ist noch vollkommen offen, ob es sich dabei um eine Momentaufnahme handelt oder um den Beginn einer längeren Geschichte. In der man dann vielleicht sogar nur noch manchmal an Hennes Weisweiler denkt.