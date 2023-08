Bayern-Wunschspieler vor Unterschrift Kane schon auf dem Weg nach München

Bayern Münchens Wunschstürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur ist nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitagabend in Richtung München geflogen. Nach dem Wirbel um seinen verzögerten Abflug zum geplanten Medizincheck beim deutschen Fußball-Rekordmeister soll sich der englische Nationalmannschaftskapitän am späten Nachmittag auf den Weg zum Londoner Flughafen Stansted gemacht haben. Von dort ging es demnach in einer Privatmaschine weiter. Auf dem Weg Richtung Flughafen soll Kane im Verkehr festgesteckt haben.