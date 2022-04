Die Coronapandemie habe zwar auch bei den Bayern »massiv eingeschlagen« und das viel zitierte Festgeldkonto angegriffen, »aber wir werden auch in Zukunft sportlich und wirtschaftlich stark und attraktiv für Topspieler sein«, versprach der 52-Jährige: »Wir wissen genau, auf welchen Feldern wir mehr als konkurrenzfähig sind und wo wir uns weiterentwickeln wollen.« Er sei positiv gestimmt, »dass wir ein weiteres erfolgreiches Bayern-Jahrzehnt erleben können«.

Kahn verteidigte in diesem Zusammenhang die Reform des Champions-League-Formats. Die Königsklasse werde »ab 2024 auf die nächste Entwicklungsstufe gehoben«. Der frühere Nationaltorwart verspricht sich vom Ligasystem mehr Spannung als in der aktuellen Gruppenphase, das hätte die Simulation der Uefa ergeben.

In dem Interview erklärte Kahn auch, dass eine eigenständige Auslandsvermarktung des deutschen Rekordmeisters in Zukunft nicht ausgeschlossen sei. »Es sollte keine Denkverbote geben, was mögliche Lösungen betrifft, denn wir alle können aktuell nicht mit den Erlösen aus der Auslandsvermarktung der Bundesliga zufrieden sein«.

Kahn sagte aber auch, dass er den derzeitigen Verteilerschlüssel für die Einnahmen aus der Auslandsvermarktung für »ein gutes Maß« halte, »das die Verursachung der Einnahmen einerseits als auch die notwendige Solidarität andererseits gut widerspiegelt«. 35 Prozent der Einnahmen gehen derzeit gleichmäßig an alle Bundesligisten, die anderen 65 Prozent werden je nach Abschneiden im Europacup verteilt.