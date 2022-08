Bei ihm floss der Schampus tatsächlich in Strömen, er war einer, den man sich allerbestens als Figur in Helmut Dietls »Kir Royal« über die Münchner Bussi-Gesellschaft vorstellen konnte, im Edel- und Stammlokal Käfer, mit Baby Schimmerlos am Tisch. Leben und leben lassen, dazu gehörte eben auch ein guter Champagner.

Zu seinem Tod am Montag im Alter von 92 Jahren werden jetzt noch mal alle die schönen Hoffmann-Geschichten wiederbelebt, Hoffmanns Erzählungen. Wie er nach einem 0:3 der Bayern in Leverkusen die gesamte Mannschaft ins Käfer einlud, um dann die Nacht mir ihr durchzufeiern. Am frühen Morgen schwor er die Spieler darauf ein, dass sie ab sofort keine Partie mehr zu verlieren haben. Es folgten elf Spiele ohne Niederlage, die Bayern wurden Meister 1981.