Remis des FC Bayern gegen Hertha BSC Erfolgreich nur neben dem Platz

Es geht wieder los: Die Fußball-Bundesliga hat begonnen und damit der prognostizierte enge Meisterkampf zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Er könnte tatsächlich spannend werden. Beim Saisonauftakt gegen Hertha BSC spielten die Bayern jedenfalls ansehnlich, aber eben nicht so erfolgreich wie gedacht.

Das Ergebnis: 2:2 (1:2) daheim gegen die Hertha - hier geht's zum Spielbericht. Damit starten die Münchner erstmals seit acht Jahren nicht mit einem Sieg in die Saison. Damals wurde der FC Bayern übrigens letztmals nicht Deutscher Meister, der Titel ging an den BVB.

Die erste Hälfte: Erst waren die Bayern drückend überlegen, machten daraus aber nur ein Tor: Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte genügten eine Verlagerung, ein Steil- und ein Querpass für das 1:0 (24. Minute). Ermöglicht hatte es Robert Lewandowski, der vor seinem Treffer erst den Ball behauptet, dann einen beachtlichen Sprint über das halbe Feld hingelegt hatte. Das 2:0 schien eine Frage der Zeit, stattdessen aber schoss Dodi Lukebakio aus einiger Entfernung den Rücken von Mitspieler Vedad Ibisevic an, wodurch der Ball am machtlosen Manuel Neuer vorbei ins Netz flog (36.). Drei Minuten später hatte Hertha das Spiel tatsächlich irgendwie gedreht.

4 - Dodi #Lukebakio (@f95) erzielt sein 4. Tor in der Allianz Arena gegen die #Bayern (wie Cristiano Ronaldo und Markus Rosenberg) - keiner traf in diesem Stadion häufiger gegen die Münchner. Elitär. #FCBBSC #Bundesliga pic.twitter.com/RHEepfXAZq — OptaFranz (@OptaFranz) August 16, 2019

Duell des Spiels: Die 39. Minute. Nach einem langen Ball von Hertha-Torwart Rune Jarstein kommt es zum Kopfballduell zwischen Bayerns Benjamin Pavard und Marko Grujic. Beide stoßen mit den Köpfen gegeneinander. Pavard hält sich Gesicht, wirkt benommen. Er wird langsamer, bricht dann seinen Lauf ab.

Grujic macht zunächst weiter, er läuft in die Tiefe (und profitiert davon, dass Pavard das Abseits aufhebt), bekommt den Ball, umkurvt Torwart Manuel Neuer, trifft, wie im Autopilotmodus. Grujic jubelt in der Cristiano-Ronaldo-Gedächtnispose. Dann kommt der Schmerz an, Grujic fasst sich ins Gesicht, sinkt auf die Knie, seine Mitspieler signalisieren: Arzt her, prompt! Pavard wie Grujic konnten weiterspielen. Dass Pavard aber offenbar nicht eingehend untersucht wurde, sondern die rund zehn Minuten bis zur Pause durchspielte, war schwer zu begreifen.

Daniel Kopatsch / Getty Images Halb besorgt, halb erfreut: Hertha Torschütze Marko Grujic (unten), Teamkollegen

Die zweite Hälfte: Sah aus, wie Spiele zwischen Bayern München und Hertha BSC üblicherweise aussehen. Die Münchner hatten mehr vom Spiel. Viel mehr. Doch es sprang nur das 2:2 heraus. Da verwandelte Lewandowski einen Foulelfmeter (zu Recht entschieden nach VAR-Einsatz), den er selbst gegen Grujic herausgeholt hatte. Ein paar Chancen hatten die Bayern zwar noch, doch es blieb der Eindruck, dass Trainer Niko Kovac die Möglichkeit fehlte, personell nachzulegen. Erst in der 85. Minute brachte er Renato Sanches und Alphonso Davies, zwei Talente. In Abwesenheit von Leon Goretzka (verletzt) und Ivan Perisic (gesperrt) saßen für Mittelfeld und Angriff auf der Bank noch die Namen Singh, Will und Wriedt.

Missverständnis des Spiels: Lag offenbar zwischen Herthas neuem Trainer Ante Covic und seiner Mannschaft vor. Hertha solle unter ihm mehr Spaß machen als zuletzt, hieß es oft. Spaß machte Hertha dann auch tatsächlich, nur eben nicht den eigenen Fans. Die Idee, die Bayern sehr früh anzulaufen und nach vorne zu verteidigen, ging zunächst völlig schief, weil sie nicht von sämtlichen Spielern verfolgt wurde, sondern nur von einigen. So naiv treten nicht viele Teams beim FC Bayern an. Nach dem 0:1 änderte Covic dann System und Pressinghöhe, Hertha spielte defensiver. Und viel besser.

Phantom des Spiels: Kurz vor dem Anpfiff machte die Meldung die Runde, Barcelonas Angreifer Philippe Coutinho stehe kurz einer Ausleihe nach München. Nach dem Abpfiff bestätigte Sportdirektor Hasan Salihamidzic: Der Brasilianer werde voraussichtlich zeitnah beim FC Bayern unterscheiben, der Klub besitze eine Kaufoption. Coutinho wäre nicht nur die prominente Verstärkung, die die Münchner für ihre Offensive suchen. Er wäre einer der wenigen ganz großen Namen, die in bestem Alter in die Bundesliga kommen. Später am Abend bestätigte Salihamidzic auch die Verpflichtung von Mönchengladbachs Mikaël Cuisance. Die Bayern rüsten sich für den Titelkampf.

FC Bayern München - Hertha BSC 2:2 (1:2)

1:0 Lewandowski (24.)

1:1 Lukebakio (36.)

1:2 Grujic (39.)

2:2 Lewandowski (60.)

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Alaba - Müller (85. Sanches), Thiago, Tolisso - Gnabry (87. Davies), Lewandowski, Coman

Hertha BSC: Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Darida, Lukebakio (68. Selke), Duda (78. Skjelbred), Leckie - Ibisevic (62. Esswein)

Gelbe Karten: Pavard, Müller, Lewandowski / Darida, Grujic, Mittelstädt Schiedsrichter: Osmers

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)