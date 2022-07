»TVP-Info«: »Der 33-jährige Lewandowski ist einer der besten und effektivsten Fußballer des letzten Jahrzehnts. Seit 2010 spielt er in der Bundesliga – bei Borussia Dortmund und Bayern. Er wurde insgesamt zehnmal deutscher Meister, davon achtmal in den Farben der Bayern, gewann viermal den deutschen Pokal, triumphierte 2020 mit den Bayern in der Champions League und anschließend bei der Klub-Weltmeisterschaft. Insgesamt war er sieben Mal Torschützenkönig der Bundesliga, in der er in 384 Spielen 312 Tore erzielte. Damit ist er nach dem legendären Gerd Müller der zweitbeste Torschütze der Geschichte.«