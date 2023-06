Für Harder, zweimal als Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, ist es eine Rückkehr in die Bundesliga. Die dänische Stürmerin spielte von 2017 bis 2020 für den VfL Wolfsburg und traf dort in 114 Spielen 105-mal. 2020 wurde sie als erste Nichtdeutsche zur Fußballerin des Jahres in Deutschland gewählt. Verteidigerin Eriksson spielte seit 2017 bei den Blues und war dort seit 2019 Kapitänin. Der Wechsel im Doppelpack bot sich für die Spielerinnen an: privat sind die beiden Frauen ein Paar.