Dieser Entwicklung sei ein Lernprozess von ihm während seiner ersten Saison bei Bayern vorangegangen. Bei seinen früheren Stationen in Hoffenheim und Leipzig sei es genau diese Anpassung an den Gegner gewesen, die zum Erfolg geführt hätten. Doch beim FC Bayern seien die Spieler das nicht gewohnt gewesen. »In den ganz großen Klubs passt man sich auch eher nicht so sehr an den Gegner an«, sagte Nagelsmann. »Für mich war das zwar nie ein Zeichen von Schwäche, trotzdem werde ich in der neuen Saison etwas von meinem Weg abweichen.«