FC Bayern und Qatar Airways beenden umstrittenen Sponsorendeal

Fußball-Bundesligist Bayern München und die Fluggesellschaft Qatar Airways setzen ihre Zusammenarbeit nicht fort. Das bestätigte der FC Bayern in einer Pressemitteilung. Es handle sich um eine einvernehmliche Trennung. Die Zusammenarbeit sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Ärger, Teile der Fans sahen sie aufgrund der schwierigen Menschenrechtslage in Katar sehr kritisch. Qatar Airways war seit 2018 Sponsor beim FC Bayern.