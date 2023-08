Doch das Risiko hat sich ausgezahlt. Kompany hat den Klub in Rekordzeit revolutioniert. Statt auf Zerstörerfußball setzt Burnley neuerdings auf Ballbesitz, Passstafetten und Positionswechsel. Der Verein, der lange von einem oder zwei Stürmern abhängig war, hatte in der vergangenen Saison in der Championship 19 verschiedene Torschützen. Gleich sechs Spieler kamen auf fünf oder mehr Treffer. Das zeigt, wie variabel die Offensive unter Kompany geworden ist.

In der Abstiegssaison unter Sean Dyche hatte Burnley nur 39 Prozent Ballbesitz. In der ersten Spielzeit unter Kompany waren es fast 65 Prozent. Einen höheren Wert hatte seit dem Beginn der Datenerhebung im Jahr 2016 kein Klub in der Championship. Auf herausragende 101 Punkte kam die Mannschaft am Ende der Saison. England debattierte, ob es jemals einen besseren Zweitligisten gegeben hatte.