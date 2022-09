Der FC Chelsea hat Graham Potter als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Klub am Donnerstagnachmittag bekannt . Potter folgt an der Stamford Bridge auf den Deutschen Thomas Tuchel, der mit dem FC Chelsea 2021 die Champions League gewonnen hatte, nach einem schwachen Saisonstart im Anschluss an ein 0:1 in der Champions League bei Dinamo Zagreb aber vorzeitig gehen musste.