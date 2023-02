Spektakuläre Transfers am Deadline Day Chelsea holt Weltmeister Fernández für Rekordsumme von 121 Millionen Euro

So viel hat noch nie ein Premier-League-Klub für einen Spieler ausgegeben: Die Verpflichtung von Enzo Fernández war der Paukenschlag am Ende des Transferfensters. Und: Die Bayern verleihen Marcel Sabitzer an Manchester United.