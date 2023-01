Ein Ersatz für Rutter wurde bereits kurz vor dem Jahreswechsel in Kasper Dolberg gefunden. Der 25 Jahre alte Däne kommt zunächst bis zum Saisonende per Leihe von OGC Nizza in den Kraichgau und kann dann dank einer Kaufoption fest unter Vertrag genommen werden.

+++ GERÜCHTE +++

St. Paulis Paqarada in Köln im Gespräch

Nach Berichten des »Kicker« und des »Hamburger Abendblatt« steht zur neuen Saison der Wechsel von St. Paulis Linksverteidiger und Kapitän Leart Paqarada von Zweitligist St. Paulis zu Bundesligist 1. FC Köln bevor. Im Gespräch ist ein Dreijahresvertrag. Der aktuelle Kontrakt von Paqarada, der bei den Hamburgern zu den Leistungsträgern zählt, läuft im Sommer aus.