Bielefeld holt Trainer Scherning aus Osnabrück

Arminia Bielefeld hat sich auf seiner Trainersuche schnell in der unmittelbaren Nachbarschaft bedient. Der Bundesliga-Absteiger im Sturzflug setzt auf Daniel Scherning vom gut 40 Kilometer entfernten Drittligisten VfL Osnabrück. Das gaben beide Vereine bekannt – der Nachfolger des am Mittwoch entlassenen Uli Forte leitet noch am Donnerstag in Bielefeld sein erstes Training.