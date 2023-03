In der Premier League sind die Reds nun allerdings auf Comebackkurs, auch die Champions-League-Plätze sind nicht mehr weit. Derzeit liegt Liverpool drei Punkte hinter dem Tabellenvierten Tottenham, der allerdings ein Spiel mehr absolviert hat. Die lange Zeit so enttäuschende Saison der Liverpooler könnte zumindest in der Liga noch ein Happy End finden. Im FA Cup ist das Team bereits ausgeschieden, in der Champions League bräuchte es einen Kraftakt. Im Achtelfinal-Hinspiel verlor Liverpool zu Hause 2:5 gegen Real Madrid. Das Rückspiel findet am 15. März in Madrid statt.