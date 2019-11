Liverpools Sieg gegen City So schnell kann's gehen

Szene des Spiels: Gab es schon in der sechsten Minute. Nach einem Dribbling von Manchester Citys Bernardo Silva prallte der Ball in Liverpools Strafraum an den Ellbogen von Trent Alexander-Arnold. Von Schiedsrichter Michael Oliver war kein Pfiff zu hören, Liverpool schaltete um und plötzlich brannte es auf der anderen Seite des Spielfelds. Ilkay Gündogan klärte flach nach vorne, Fabinho nutzte den Fehler zur Führung (6. Minute). So schnell kann's gehen.

Ergebnis: Der FC Liverpool gewann 3:1 (2:0) gegen den Englischen Meister. Dadurch hat die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bereits acht Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League.

VAR da was? Nicht nur die Szene vor dem 1:0 erboste City-Trainer Pep Guardiola. Auch in der Schlussphase forderte City vergeblich einen Handelfmeter, wieder war Alexander-Arnold beteiligt. Auch diesen Strafstoß gab es nicht, Pep Guardiolatobte vor Wut.

Carl Recine/REUTERS Zweimal fühlte sich Guardiola von den Schiedsrichtern betrogen

Erste Hälfte: Während der ersten 45 Minuten gingen beide Mannschaften ein immenses Tempo. City verteidigte auch nach dem frühen Gegentor sehr hoch, mehrfach musste Liverpool-Torhüter Alisson den Ball weit schlagen, weil Kevin De Bruyne oder Sergio Agüero ihn aggressiv anliefen. Wenn sich die Reds befreien konnten - oder nach Ballverlusten Citys - wurde es häufig gefährlich für das Team von Guardiola. Aus einer Umschaltbewegung heraus fiel auch das zweite Tor, als Andrew Robertson eine perfekte Flanke in den Lauf von Mohamed Salah schlug, der mit dem Kopf auf 2:0 erhöhte (13.).

Und, wie war die Woche so? Am Mittwoch war der Chilene Claudio Bravo nach einer Verletzung von Stammkeeper Ederson bereits bei Atalanta in der Champions League eingewechselt worden. Gegen die Italiener dauerte es drei Minuten bis zum ersten Gegentor, obendrauf sah er in der 81. Minute für ein Foul die Rote Karte, sodass Feldspieler Kyle Walker ins Tor musste. Nach 13 Minuten im Liverpoolspiel lautete Bravos Wochenbilanz: drei Schüsse aufs Tor, drei Gegentore, eine Rote Karte. Im Laufe der Partie zeigte Bravo noch einige Paraden, wurde aber ein weiteres Mal überwunden.

Zweite Hälfte: Bis zum ersten Tor der zweiten Hälfte dauerte es genauso lange wie im ersten Durchgang. Nach einer Flanke von Liverpool-Kapitän Jordan Henderson traf Sadio Mané am zweiten Pfosten mit einem Kopfball ins kurze Eck (51.). Kurz darauf versuchte es Raheem Sterling im Alleingang und verfehlte das Tor nur knapp (54.), auch Agüero vergab nach einem Querpass von De Bruyne (69.). Die Gäste hatten viel Ballbesitz und viele Gelegenheiten, trafen aber das Tor nicht - bis zu Silvas Flachschuss in der 78. Minute. Der Treffer brachte noch einmal Spannung in die Partie, doch mehrere gefährliche Angriffe ließ City ungenutzt.

PETER POWELL/EPA-EFE/REX Mit sechs Toren und vier Vorlagen ist Sadio Mané (v.) diese Saison Liverpools Topscorer

Statistik(en) des Spiels: Auf einige Mannschaften wirkt ein Spiel gegen den Meister einschüchternd, nicht aber auf Liverpool. In der Geschichte der Premier League holte kein Klub mehr Siege (22) in Spielen gegen Titelverteidiger. In dieser Saison ist das Team von Trainer Jürgen Klopp weiterhin ungeschlagen. Diese Serie hielt sogar gegen City, das einzige Team, gegen das die Reds in den vergangenen 50 Ligaspielen verloren hatten.

Shades of Blue: Durch Citys Niederlage in Liverpool bietet sich aktuell ein ungewohntes Bild an der Spitze der Premier League. Hinter dem Tabellenführer kommen zwei Klubs, mit denen wohl niemand dort gerechnet hätte: Leicester City auf Platz zwei und der FC Chelsea, jeweils mit 26 Punkten. Einen weniger hat Manchester City, das sich nun auf dem vierten Rang befindet.

Was jetzt? Nur zwölf Spiele sind absolviert, doch Liverpools Sieg im direkten Duell könnte ein großer Schritt im Titelkampf gewesen sein. Bei allem Respekt vor Leicester und Chelsea, der wahre Konkurrent der Reds ist Manchester City. Vergangene Saison war es bis zum Schluss sehr eng im Meisterschaftsrennen, nun trennen die beiden Teams bereits drei Plätze und neun Punkte.