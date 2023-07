Das Spiel war Teil des Trainingslagers der Engländer, die sich derzeit in Donaueschingen auf die kommende Spielzeit vorbereiten. Vor wenigen Tagen hatte Liverpool den Zweitligisten Karlsruher SC mit 4:2 besiegt. Am 7. August bestreitet Klopps Team ein weiteres Testspiel in Deutschland beim Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98.