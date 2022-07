Community Shield gegen Manchester City Liverpool holt ersten Titel – Núñez entscheidet Stürmer-Duell gegen Haaland für sich

In einer chancenreichen Schlussphase war Liverpool der Entscheidung näher als City dem Ausgleich – und stellte nach einigen vergebenen Gelegenheiten dann auch wirklich auf 3:1: Salah bediente einen schönen Laufweg des aufgerückten Außenverteidigers Andrew Robertson, der legte per Kopf in die Mitte, wo Núñez aus fünf Metern per Flugkopfball sein Debüt-Tor erzielte. Seinem Gegenüber Haaland war das nicht mehr vergönnt, in der siebten Minute der Nachspielzeit hatte der City-Angreifer Pech, einen gut antizipierten Abstauber nur an die Latte zu setzen.