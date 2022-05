Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Für den Höhepunkt der ersten Hälfte sorgte Trent Alexander-Arnold: Liverpools Rechtsverteidiger versuchte sich einmal mehr als Spielmacher, sein Außenristpass über das halbe Spielfeld verschaffte Außenstürmer Luis Díaz eine Eins-gegen-Eins-Situation gegen Chelsea-Keeper Edouard Mendy. Der Welttorhüter blieb Sieger (8. Minute). Salah muss raus An Torgelegenheiten war das Spiel ansonsten eher arm, Christian Pulisic (23.) und Marcos Alonso (27.) kamen zumindest zu Halbchancen. Liverpools Offensivbemühungen erhielten nach einer guten halben Stunde einen Dämpfer, als Starstürmer Mohamed Salah nicht mehr weitermachen konnte: Der Rechtsaußen blieb am Mittelkreis sitzen und fasste sich an die Leiste, ehe er Diogo Jota weichen musste (33.).

Bild vergrößern Ein geknickter Mohamed Salah ging früh verletzt vom Platz Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Chelsea den Druck. Ein Versuch von Alonso knapp neben das Tor, kurz darauf eine Pulisic-Chance (47.), gleich im Anschluss ein Freistoß Alonsos an die Latte (48.): Die Blues näherten sich der Führung an. Die Druckphase ebbte aber so schnell wieder ab, wie sie gekommen war. Liverpool wurde besser, gab einige Warnschüsse ab, die Mendys Tor knapp verfehlten, und erlebte den nächsten starken Auftritt von Winter-Zugang Díaz. Der Kolumbianer verfehlte erst knapp den Winkel (69.), traf dann nach einem schönen Spielzug nur den Außenpfosten (83.). Auch Andrew Robertson scheiterte am Aluminium (84.), erneut Díaz verfehlte das Tor knapp per Schlenzer (90.).

Mané vergab ersten Matchball Es folgten 30 Minuten einer weitgehend ereignislosen Verlängerung, in der beiden Teams die vielen Pflichtspiele in dieser Saison anzumerken waren. Im Elfmeterschießen vergab Chelseas zweiter Schütze César Azpilicueta, Mendy hielt Chelsea mit einer Parade gegen den Matchball von Liverpools Sadio Mané aber im Spiel. Die Niederlage war so aber nur aufgeschoben: Alisson Becker wehrte Mason Mounts Schuss ab, Tsimikas verwandelte sicher links unten und holte den Pokal an die Merseyside.