Den Ligapokal hat die Mannschaft bereits in der Vitrine; in der Premier League steht sie einen Punkt hinter den Citizens; sie wird im Halbfinale der Königsklasse gegen Villarreal favorisiert; und am 14. Mai hat sie die Titelchance im FA Cup im legendären Wembley-Stadion. Theoretisch könnten die Reds als erstes englisches Team alle vier Trophäen in einer Saison abräumen. Doch um das zu schaffen, müsste Liverpool wohl alle verbleibenden elf Spiele in 39 Tagen erfolgreich gestalten.