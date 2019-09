Premier League Sieg und Sorge beim FC Liverpool

Die makellose Saison des FC Liverpool in der Premier League geht weiter: Glanzlos, aber effektiv setzte sich das Team von Jürgen Klopp bei Aufsteiger Sheffield United 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Georginio Wijnaldum in der 70. Minute nach einem Torwartfehler von Dean Henderson. Saisonübergreifend war es der 16. Sieg in Folge für die Reds.

Wie jeder Spieler in Liverpools Startelf ging der Niederländer ausgeruht in die Partie: Im Ligapokalspiel am vergangenen Mittwoch gegen den Drittligisten MK Dons (2:0) hatte Klopp statt auf seine Stammspieler auf den eigenen Nachwuchs und Profis aus der zweiten Reihe gesetzt.

Die Partie in Milton Keynes hat jedoch ein Nachspiel: Dem FC Liverpool droht eine Strafe, weil auch ein nicht spielberechtigter Profi zum Einsatz gekommen sein soll. Die Identität des Akteurs wurde bislang nicht veröffentlicht. Die Reds teilten am Samstag laut Nachrichtenagentur AP mit, dass sie sich einer möglichen Strafe bewusst seien und mit dem Verband zusammenarbeiteten. Der Ligaverband EFL schrieb: "Wir prüfen derzeit die Angelegenheit."

Die BBC berichtet, dass es 2014 einen ähnlichen Fall gegeben habe, als der FC Sunderland in vier Punktspielen und einer Ligapokal-Partie den heutigen Mainzer Profi Ji Dong-won einsetzte, obwohl der nicht spielen durfte. Dem Klub wurden damals keine Punkte abgezogen, und er wurde nicht aus dem Pokalwettbewerb ausgeschlossen. Im Achtelfinale des Liga-Pokals würde Liverpool auf den FC Arsenal treffen.