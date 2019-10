Am Ende war die Ordnung in Anfield wieder hergestellt. Gleich drei Platzstürmer hatten zum Ausklang der Champions-League-Partie des FC Liverpool gegen die Salzburger Red-Bull-Filiale Chaos gestiftet. Einer war kurz vor Abpfiff auf den Rasen gelaufen, zwei kurz danach. Das Sicherheitspersonal hatte Probleme mit den Eindringlingen. Einer von ihnen schlug unter dem Jubel der Zuschauer mehrere Haken vor der Kop-Tribüne, bevor ihn die Ordner mit einem beherzten Griff zur Strecke brachten.

Die wilden Szenen passten zum Spiel. Auch Titelverteidiger Liverpool hatte vorübergehend die Kontrolle verloren gegen die frechen Gäste aus Österreich. Zwischen der 39. und 60. Minute verspielte Jürgen Klopps Mannschaft eine 3:0-Führung. Nach Treffern durch Sadio Mané, Andrew Robertson und Mohamed Salah kamen die Champions-League-Neulinge aus Salzburg durch Hee-Chan Hwang, Takumi Minamino und Erling Braut Haaland zum Ausgleich. Dabei ist es doch eigentlich Liverpools Spezialität, unmögliche Rückstände aufzuholen. Stichwort Barcelona.

Am Ende war die Ordnung wieder hergestellt. Auch im Spiel. Dank Salahs zweitem Treffer gewann der Titelverteidiger 4:3 und verhinderte einen totalen Fehlstart in den Wettbewerb nach dem 0:2 zum Auftakt in Neapel. "In der Gruppenphase geht es einfach nur darum, zu gewinnen", sagte Klopp. Dennoch bleibt die Frage, warum den "Champions of Europe", wie es die Fans der Reds in dieser Saison stolz singen, das Geschehen zwischenzeitlich spektakulär entglitt.

In Abwehr und Mittelfeld häufen sich die Mängel

Einer der Gründe ist, dass die Gäste nach ehrfurchtsvollem Start eine starke Leistung boten. Sie zeigten, dass der 6:2-Sieg zum Einstand gegen Genk nicht nur der mangelnden Qualität des Gegners geschuldet war. Die Hauptschuld daran, dass sich die Tektonik des Spiels verschob, trug allerdings Liverpool selbst.

Torwart Adrián schenkte Salzburg beinahe einen Treffer, als er kurz nach der Pause Patson Daka anschoss. In der Innenverteidigung wirkte Virgil Van Dijk weniger souverän als üblich. Sein Nebenmann Joe Gomez stand immer wieder falsch. Er zeigte, warum er das Duell um einen Stammplatz mit dem Ex-Schalker Joël Matip (gegen Salzburg angeschlagen nicht dabei) vorerst verloren hat.

Dem Mittelfeld gelang es nicht, als Schutzschild für die Verteidigung zu dienen. Hektik und Unkonzentriertheit ergriffen Besitz von Liverpools Spiel. Erst durch einen Umbau des Systems und James Milners Einwechselung nach dem 3:3 gewann die Mannschaft die Kontrolle zurück.

"Ein typisches Liverpool-Spiel"

Klopp freute sich hinterher für die Zuschauer. "Es war ein typisches Liverpool-Spiel. Es war immer aufregend", sagte er. Zuletzt sind die Partien allerdings aufregender, als es dem Adrenalin-Junkie aus Deutschland lieb sein kann. Hinter der makellosen Bilanz in der Premier League mit sieben Siegen aus sieben Spielen und fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze auf Meister Manchester City verbergen sich im Kleingedruckten ein paar Mängel.

Adrián ist vor allem mit dem Fuß kein Ersatz für den verletzten Stammtorwart Alisson. Die Abwehr hat immer wieder mal Wackler im Repertoire. Dass der Mannschaft die Kontrolle abhanden kommt, war schon beim 2:1 vor anderthalb Wochen beim FC Chelsea zu beobachten. Und nach dem jüngsten 1:0 bei Aufsteiger Sheffield United gestand Klopp, dass ein Unentschieden genau so gerecht gewesen wäre. In der Champions League gelingt es den Gegnern, die Unzulänglichkeiten in Liverpools Feintuning zu nutzen.

Das alles ist nicht dramatisch. Drei Punkte nach zwei Spielen sind ein passabler Start, zumal der Titelverteidiger die schwerste Aufgabe der Vorrunde schon hinter sich gebracht hat mit der Reise nach Neapel. Doch der Eindruck liegt nahe, dass Liverpool in der Champions League - unterbewusst - nicht ganz so präsent ist wie in der Liga. Der Klub sehnt bekanntermaßen die erste Meisterschaft seit 30 Jahren herbei. Durch den um Millimeter verpassten Titel in der Vorsaison ist die Sehnsucht noch größer. Spiele wie gegen Salzburg sind da eher lästige Pflichttermine.

Das war an der Stimmung in Anfield zu spüren. In der ersten Halbzeit war es phasenweise so ruhig, dass man Klopps Kommandos und die Rufe der Spieler bis auf die Pressetribüne im Unterrang hören konnte. Die Fans bejubelten die ersten drei Treffer eher routiniert. Richtig laut wurde es erst, als die Zuschauer gebraucht wurden. Nämlich in der wilden Phase, in der die Partie außer Kontrolle geriet.

Klopp kann nichts mit der Unterstellung anfangen, dass die Liga für den Verein wichtiger sei als die Champions League. Er will jedes Spiel gewinnen, egal, in welchem Wettbewerb. Das ist sein Mantra. Gegen Salzburg ließ er die bestmögliche Elf auflaufen. Trotzdem dürfte bei der roten Anhängerschaft Einigkeit bestehen, dass das bedeutendste Spiel der Woche erst am Samstag stattfindet. Dann empfängt Liverpool in der Premier League das starke Leicester City.