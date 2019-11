Der erfolgreiche Saisonverlauf des FC Liverpool bereitet Trainer Jürgen Klopp und seiner Mannschaft Terminprobleme. Nach dem Erfolg gegen den FC Arsenal treffen die Reds am 17. Dezember im Viertelfinale des Liga-Pokals auf Aston Villa. Vom 11. bis 22. Dezember muss Liverpool als Champions-League-Sieger allerdings an der millionenschweren Klub-WM in Katar teilnehmen.

Die ungewöhnliche Lösung: Der FC Liverpool wird in den Wettbewerben mit zwei unterschiedlichen Mannschaften antreten. Das teilten Verein und English Football League (EFL) mit. Im Ligapokal dürften somit fast ausschließend Ersatz- und Jugendspieler zum Einsatz kommen. Zuvor schien als abgemacht, dass die Ligapokal-Partie gegen Aston Villa auf Januar verschoben wird, um das Terminproblem zu lösen.

Klopp hatte nach dem spektakulären Achtelfinalspiel gegen Arsenal noch angedroht, in dem in England als unbedeutend geltenden Wettbewerb nicht weiter anzutreten, wenn die EFL keine andere Lösung anbiete.

Während der FC Liverpool die Lösung als "nicht ideale", aber "im besten Interesse des Wettbewerbs, unserer Mitvereine und uns selbst" bezeichnet, schreibt die EFL in ihrer Mitteilung, man sei einer Aufforderung des Vereins nachgekommen, das Spiel am vorgesehene Datum auszutragen. Liverpool habe sich demnach verpflichtet, "eine Mannschaft einzusetzen, die weitgehend mit derjenigen übereinstimmt, die an früheren Spielen des Wettbewerbs dieser Saison teilgenommen hat".