Abstiegsduell in Nürnberg Nübel sichert schwachen Schalkern einen Punkt

Der FC Schalke hat es verpasst, sich von den Abstiegsrängen der Bundesliga abzusetzen. Beim 1. FC Nürnberg kam der Vizemeister der vergangenen Saison nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und liegt mit 27 Punkten auf Platz 14 weiter neun Zähler vor dem Club. Die Führung durch den eingewechselten Yuya Kubo (82. Minute) beantworteten die Königsblauen mit dem Ausgleich von Matija Nastasic schnell (84.).

Wie schon beim wichtigen Sieg in Hannover war Torhüter Alexander Nübel bester Schalker Spieler, der U21-Nationalspieler könnte am Ende der entscheidende Mann für den Klassenerhalt sein. In der ersten Hälfte gab es drei aufregende Szenen - und jedes Mal waren Nübel und Schiedsrichter Robert Kampka beteiligt:

Als Nübel einen unabsichtlichen Rückpass von Benjamin Stambouli parierte, entschied der Unparteiische zu Unrecht auf Abseits (11. Minute). Dem Club wurde so die Chance auf die Eroberung des Abprallers im Schalker Strafraum genommen.

Kurz vor der Pause pfiff Kampka ein reguläres Tor von Hanno Behrens ab. Der Kapitän war schneller am Ball als Nübel, spitzelte ihn am Keeper vorbei und schob ins leere Tor (43.). Kampka entschied auf gefährliches Spiel von Behrens - eine Fehlentscheidung.

Richtig lag der Schiedsrichter beim Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Nübel hatte Matheus Pereira zu Fall gebracht, doch der 22-Jährige machte seinen Fehler mit einer starken Parade gegen Behrens' Strafstoß wett.

Den Schalkern gelang vor der Pause in der Offensive überhaupt nichts, auch deshalb brachte Trainer Huub Stevens zu Beginn der zweiten Hälfte mit Breel Embolo einen neuen Stürmer. Tatsächlich verbesserte sich das Schalker Spiel, weil das Team höher stand, strukturierter angriff und aggressiver in die Zweikämpfe ging. Die beste Torchance hatte trotzdem Nürnberg, als Sebastian Kerk aus zwölf Metern am Ende eines Konters an Nübel scheiterte und Omar Mascarell den Ball im Anschluss kurz vor der Torlinie wegschoss (65.).

Timm Schamberger DPA Alexander Nübel

Nübel kratzte noch einen Schuss von Pereira aus dem Eck (76.), beim Kopfballtreffer von Kubo war er dann aber machtlos (82.). Die Schalker, die den Club bei einer Niederlage bis auf sechs Punkte an sich herangelassen hätten, reagierten prompt: Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia klärte einen Eckball nicht weit genug, Mascarells Nachschuss wäre am Tor vorbeigegangen, aber Abwehrspieler Nastasic hielt den Fuß rein und traf aus kurzer Distanz (84.).

1. FC Nürnberg - FC Schalke 1:1 (0:0)

1:0 Kubo (82.)

1:1 Nastasic (84.)

Nürnberg: Mathenia - Bauer, Mühl, Ewerton, Leibold (50. Kubo) - Erras - Pereira, Löwen, Behrens, Kerk - Ishak.

Schalke: Nübel - Stambouli, Sané, Nastasic - Mascarell - Caligiuri, Boujellab (81. Rudy), Harit (67. Bentaleb), Oczipka - Burgstaller, Skrzybski (46. Embolo).

Schiedsrichter: Kampka

Gelbe Karten: Pereira - Mascarell, Stambouli

Besonderes Vorkommnis: Nübel hält Elfmeter von Behrens (45.+2)

Zuschauer: 50.000