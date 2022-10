Der Verkauf des talentierten Innenverteidigers Malick Thiaw an die AC Milan im Sommer hat die finanzielle Lage vorübergehend aber beruhigt. Er ermöglichte auch Einkäufe, die den Klub bisher jedoch kaum vorangebracht haben. 1,2 Millionen Euro Ablöse investierte der Klub in Stürmer Sebastian Polter. Er war mit dieser Summe beinahe bereits der Königstransfer der Schalker – und erzielte bisher ein Tor bei zehn Einsätzen in der Liga.

Abgänger Thiaw steht noch für ein weiteres Problem des FC Schalke: Es gab in den vergangenen Jahren zu wenig junge Spieler wie ihn, die es aus der berühmten Knappenschmiede in den Profikader geschafft haben. Die Nachwuchsakademie brachte in der Vergangenheit Spieler wie Julian Draxler, Weston McKennie, Thilo Kehrer oder Mesut Özil hervor, die dem Klub nicht nur sportlich vorübergehend weiterhalfen, sondern ihnen auch Millioneneinnahmen sicherten.

Der Kader ist alt und ihm fehlt die Bundesligaerfahrung

In dieser Saison versucht Schalke, mit einem der ältesten Kader der Liga zu bestehen. Es besteht wenig Aussicht, dass hieraus einmal Spieler hervorgehen, die für hohe Erlöse weiterverkauft werden und Schalkes Geschäftsbetrieb absichern.

Sportlich gut gehen kann das Modell mit alten Spielern dennoch, wie man am Beispiel von Tabellenführer Union Berlin sieht, das mit einem Altersschnitt von 27,4 Jahren den zweitältesten Kader der Liga stellt. Mit einem Altersschnitt von 27 Jahren läuft für Schalke der drittälteste Kader der Liga auf – mit dem Unterschied zu Union, dass Schalkes Startelf über deutlich weniger Bundesligaerfahrung verfügt.

Eine schnelle Verbesserung der sportlichen Lage des FC Schalke gilt daher als unwahrscheinlich, und größere Mittel für eine Einkaufstour im Winter sollen nicht zur Verfügung stehen. Es heißt aber auch, dass ein direkter Abstieg den Klub wirtschaftlich nicht ruinieren würde.

Für Kramer übernimmt vorerst Klubikone Mike Büskens, der den Klub als Interimscoach in der Vorsaison noch zum Aufstieg geführt hatte. Immerhin, das ist kein schlechtes Omen – und kann doch nicht die Lösung für Schalkes Probleme sein.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, Schalke habe die meisten Gegentore der Liga kassiert. Tatsächlich sind es die zweitmeisten (24), Tabellenschlusslicht Bochum hat drei Treffer mehr gefangen (27).