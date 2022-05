Die Polizei Gelsenkirchen meldete eine halbe Stunde vor Mitternacht: »Personengruppen auf der Fahrbahn«. Die Kurt-Schumacher-Straße sei daher auf Höhe der Schalker Meile gesperrt. »Personengruppen« ist in diesem Fall ein sehr bürokratischer Ausdruck für glückselige, freudetrunkene, auch trunkene Menschen, die einem Verein anhängen, der an der »Schalker Meile« seine Wucht entwickelte. Dort steht die Glückauf-Kampfbahn, die Kneipe, in der Ernst Kuzorra sein Bier trank, der Laden, in dem er einst hinter dem Verkaufstresen stand, genau wie später Stan Libuda. Der FC Schalke 04 ist mit Wucht und dank dieser Wucht zurück in der Bundesliga.

Knapp drei Kilometer entfernt von der Meile, in der modernen Arena auf dem Berger Feld, hatte Schalke am Samstagabend mit 3:2 gegen den FC St. Pauli gewonnen – dramaturgisch perfekt nach einem 0:2-Rückstand zur Pause – und durfte daher die T-Shirts überstreifen, die an die Wurzeln des Klubs erinnern: »Glück AufSteiger«.

Büskens gab Schalke den Wumms zurück Mike Büskens ist mit Unterbrechungen seit 30 Jahren Teil der so ruhmreichen wie wechselvollen Geschichte. Aktuell ist er mal wieder Trainer. Und obwohl Büskens als belächelte Notlösung gekommen war , hat er seinen festen Platz in der Heldengeschichte dieser Saison. Er musste abermals einspringen, als die Aufstiegsplätze sechs Punkte entfernt waren und nur noch neun Spiele übrig. Die Schalker hatten sich zwar drei Jahre für den Wiederaufstieg gegeben, aber je schneller, desto besser – vor allem für das Konto.

Bild vergrößern Vom Notnagel zum Aufstiegstrainer: Mike Büskens Foto: IMAGO/Teresa Kröger / IMAGO/Kirchner-Media

Mike Büskens änderte das System und setzte konsequent auf eine Viererkette, zog den Japaner Ko Itakura zuweilen aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld. Aber der Schlüssel war, dass er der Mannschaft und dem Verein den Wumms zurückgab, den der zögerliche Dimitrios Grammozis genommen hatte. Auch in Darmstadt hatte Schalke zurückgelegen und noch gewonnen. Gegen Hannover und in Sandhausen glich der Gegner jeweils zwischenzeitlich aus, die »Königsblauen« aber holten immer drei Punkte, manchmal glücklich. Als die Konkurrenz strauchelte und nur sieben Punkte holte wie St. Pauli, nur zehn wie der SV Darmstadt und nur neun (bei einem Spiel weniger) wie Werder Bremen, schnappte sich Schalke unter Büskens 21.

Das »Wir« ist zurück in Gelsenkirchen »Dieser Aufstieg ist für unsere Fans, die uns in der gesamten Saison so großartig unterstützt haben«, sagte der Trainer am Samstag, »es war bis zum heutigen Tag eine unglaubliche Reise. Wir haben einen sensationellen Spirit entwickelt.« »Wir« ist in diesem Fall Schalke. Der Klub ist wieder eins. Es gibt keine Gruppen, die einen Trainer Ralf Rangnick wollen. Es gibt niemanden, der Clemens Tönnies und dessen Geld zurückwill. Niemand redet über eine Ausgliederung. Der Aufsichtsrat geht seiner Arbeit nach, ohne dass jemand Notiz davon nimmt, genau wie der neue Vorstandsvorsitzende Bernd Schröder.

Die schnelle und kompromisslose Trennung vom langjährigen Hauptsponsor, dem russischen Energieriesen Gazprom, war auch kommunikativ eine Glanzleistung. Sie dokumentierte, dass ein neues Schalke nicht nur ausgerufen worden war, sondern auch mit Leben gefüllt wird.

Sportlich haben Sportvorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder aus bescheidenen Mitteln eine Mannschaft zusammengestellt. Schröders Bekenntnis zum Verein, als Borussia Mönchengladbach Interesse zeigte, wurde ihm ebenfalls hoch angerechnet. Der Glanzpunkt bei Knäbel ist die Verpflichtung von Simon Terodde. Der Mittelstürmer erzielte in 29 Spielen 29 Tore und ist somit der offensichtlichste Grund für den Aufstieg. Nach dem Abpfiff des knappen Spiels gegen St. Pauli brach er wie viele Schalker in Tränen aus. »Heute ist alles scheißegal. Wir gehen steil ohne Ende«, sagte Kapitän Danny Latza und versprach, die Nacht zum Tag zu machen.

Ein Geheimnis wahren? Auf Schalke inzwischen möglich Aber es gibt wie immer ein Morgen, und dann mischen sich in die Euphorie Fragen, mit denen die Vereinsführung längst konfrontiert ist. Es gilt einen neuen Trainer zu finden. Vielleicht ist das auch schon passiert. Ein Geheimnis zu bewahren, ist inzwischen auf Schalke möglich – auch das ist neu. Nur ein enger Kreis im Sportausschuss ist in wichtige Personalfragen eingebunden und diskutiert sie auch intern.

Bild vergrößern Das (ergriffene) Gesicht des Aufstiegs: Simon Terodde Foto: THILO SCHMUELGEN / REUTERS