So hoch wie der FC Southampton hat noch kein Team in der höchsten englischen Spielklasse im eigenen Stadion verloren. Am Ende des Premier-League-Spiels gegen Leicester City am Freitag stand es 0:9 für die Gäste, bereits zur Pause hatte Southampton mit fünf Toren hinten gelegen. Zur Versöhnung mit den Fans entschied das Team nun, seinen Tageslohn für vergangenen Freitag zu spenden. Das teilte der Klub auf seiner Website mit.

Demnach werde sich auch das Trainerteam um den Ex-Leipziger Ralph Hasenhüttl an der Aktion beteiligen. Empfänger der Spende sei die "Saints Foundation", die klubeigene gemeinnützige Stiftung. Das Wochenende über habe sich die Mannschaft am Trainingsgelände um Wiedergutmachung bemüht.

Die Spieler und der Trainerstab würden nun ihr gesamte Energie auf die kommenden zwei Spiele in Manchester lenken. Hasenhüttl sagte, die Zeit des Redens sei vorbei. Der einzige Fokus der Saints läge auf Manchester City, das seien sie den "den Fans schuldig".

Nach der Rekordniederlage gegen Leicester tritt Southampton in der kommenden Woche zweimal beim englischen Meister an, am Dienstag im Ligapokal (20.45 Uhr, Stream: Dazn) und am Samstag in der Premier League (16 Uhr, TV: Sky).