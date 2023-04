Der Klub habe seine Sicht der Dinge direkt nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter besprochen. Dieser habe anschließend versichert, »wie leid es ihm tut. Damit ist die Sache für uns erledigt«, hieß es in der Mitteilung.

Strittige Szene nicht noch einmal am Monitor überprüft

Schiedsrichter Stegemann hatte beim 1:1 der Borussia am Freitagabend beim VfL Bochum beim Foul von Danilo Soares im Strafraum an BVB-Nationalspieler Karim Adeyemi im Bochumer Strafraum keinen Elfmeter gepfiffen. Der Video-Assistent Robert Hartmann stufte die Szene nicht als klare Fehlentscheidung ein und gab Stegemann daher kein Signal, sich den Zweikampf am Bildschirm noch einmal selbst anzuschauen. Stegemann gab hinterher mehrfach seinen Fehler öffentlich zu.