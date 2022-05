Für Felix Magath endet seine kurze Ära bei Hertha BSC mit der Bundesliga-Rettung. »Das Projekt ist schon beendet«, sagte der 68-Jährige kurz nach dem 2:0 am Montagabend im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV bei Sky. »Meine Aufgabe war, den Klassenerhalt zu schaffen. Das ist mit dem Schlusspfiff so gewesen.« Magaths Vertrag war bis zum Saisonende abgeschlossen worden.

Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic hatte Magath kurz nach dem Spiel als »Retter in der richtigen Situation« gerühmt.

Wer die Hertha in der Bundesliga als Trainer führen soll, ist noch nicht klar. Als Kandidat gilt unter anderen der frühere Mainz-Coach Sandro Schwarz, der derzeit bei Dynamo Moskau engagiert ist und bisher trotz des Krieges in der Ukraine in Russland geblieben war.