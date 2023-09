Der frühere Bundesliga-Trainer Felix Magath hat seine Bewerbung für den vakanten Job als Fußball-Bundestrainer ausgesprochen. Der Deutsche Fußball-Bund brauche nun einen Trainer, der in der Lage sei, die »völlig verunsicherte Nationalmannschaft« wieder aufzubauen, sagte der 70-Jährige dem Radiosender NDR 90,3 . »Und ich denke, dass ich in der Lage bin, verunsicherte Mannschaften wieder aufzurichten und ihnen so viel Vertrauen zu geben, dass sie wieder sehr gute Leistungen bringen.«