Von Anfang an war Feuer im Spiel, und die Eintracht hätte nach acht Minuten beinahe schon gejubelt. Djibril Sow kam völlig frei zentral vor dem Tor an den Ball und setzt ihn knapp neben das Tor. Das war gleichzeitig die dickste Chance der gesamten ersten Halbzeit.

Barcelona-Coach Xavi hatte mit Frenkie de Jong und Ousmane Dembélé zwei Spieler zunächst auf die Bank gesetzt, die zuletzt in Bestform waren. Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang spielte dagegen von Beginn an.

Führung direkt nach der Pause

Die zweite Halbzeit war gerade drei Minuten jung, da hatte die Eintracht erstmals Grund zum Jubeln. BVB-Leihgabe Ansgar Knauff erwischte im Anschluss an einen Eckball den Ball von der Strafraumkante perfekt und schoss ihn rechts oben ins Tor. Barcelonas Schlussmann Marc-André ter Stegen war chancenlos.

Die Gastgeber versuchten, das Hoch für ein schnelles zweites Tor zu nutzen. Der starke Jesper Lindström hatte zwei Minuten nach der Führung das 2:0 auf dem Fuß und setzte den Ball über das Tor. Barcelona wirkte beeindruckt.

Xavi reagierte und brachte de Jong und Dembélé in die Partie, und sofort veränderte dies die Struktur des Spiels. Beide waren dann auch am sehenswerten Ausgleich der Gäste in der 66. Minute beteiligt. Barca spielte sich mit Kurzpässen bis in den Sechzehnmeterraum, de Jong legte auf für Ferran Torres, der verwandelte eiskalt.