Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird bereits am 20. November beginnen und damit einen Tag früher als bisher geplant. Wie der Weltverband Fifa am Donnerstagabend mitteilte, werden dann Gastgeber Katar und Ecuador das Eröffnungsspiel bestreiten. Diese Entscheidung sei nach einem einstimmigen Beschluss des Fifa-Ratsausschusses gefallen. Die WM »beginnt mit einem noch größeren Spektakel für die in- und ausländischen Fans«, teilte der Weltfußballverband mit. Die Pläne waren bereits am Mittwoch durchgesickert.