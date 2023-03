Fifa-Präsident Gianni Infantino ist beim Kongress des Fußball-Weltverbands in seinem Amt bestätigt worden. Die Wiederwahl war wegen des großen Rückhalts unter den 211 Fifa-Mitgliedsverbänden Formsache. Nur ein kleiner Teil der Nationalverbände, darunter auch der Deutsche Fußball-Bund, hatte dem 52-Jährigen die Unterstützung versagt. Eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten brachte aber keiner der Verbände in Position – so gewann Infantino die Wahl ungefährdet. Es ist seine dritte Amtszeit.