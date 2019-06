Der Fußball-Weltverband Fifa hat während des 69. Fifa-Kongresses in Paris entschieden, dass die Klub-WM 2019 und 2020 in Katar ausgetragen wird. Das verkündete der Verband auf seiner Website. Zuletzt hatte der Wettbewerb zwei Jahre in Folge in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattgefunden.

Die beiden Turniere sollen als "wertvolle Testevents" in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2022 dienen, die ebenfalls im Emirat auf der arabischen Halbinsel stattfinden wird. Besonders günstig sei, dass sowohl Klub-WM als auch Weltmeisterschaft zur gleichen Jahreszeit angesetzt sind. Dadurch könnten die Tests unter ähnlichen klimatischen Bedingungen laufen.

An der Klub-WM nehmen die sechs Champions der Fifa-Konföderationen sowie der Gastgeber teil. Europa wird in diesem Jahr durch den FC Liverpool vertreten, das Team von Trainer Jürgen Klopp hatte vergangenen Samstag das Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur gewonnen. Zuletzt hatte Real Madrid die Klub-WM gewonnen.

Die letzten beiden Male mit sieben Teilnehmern

Das Mini-Turnier mit sieben Teilnehmern hat in seiner aktuellen Form keine große Bedeutung. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, nannte den Wettbewerb "eine Farce". Ab 2021 wird die Klub-WM jedoch vergrößert: 24 Mannschaften sollen vom 17. Juni bis zum 4. Juli 2021 gegeneinander antreten. Nach welchen Kriterien die teilnehmenden Teams ausgewählt werden, steht noch nicht fest. Seitens der europäischen Klubs gab es Kritik an den Ausweitungsplänen, auch die Uefa ist dagegen.

In Katar sollen für die WM 2022 acht neue Spielstätten errichtet werden. Die erste fertiggestellte Arena, das Al-Wakrah-Stadion, wurde im Mai eröffnet. Insgesamt soll der Bau der Stadien und Trainingsanlagen rund 5,8 Milliarden Euro kosten. Alle Arenen werden mit Klimaanlagen ausgestattet, um die hohen Temperaturen im Wüstenstaat für Sportler und Zuschauer erträglich zu machen.

Von vielen Seiten wurde bereits auf die schlechten Arbeitsbedingungen auf den Stadion-Baustellen hingewiesen. Einem Bericht der "Deutschen Welle" zufolge sind im Jahr 2012 bei der Arbeit auf den WM-Baustellen 520 Menschen ums Leben gekommen. In nur 300 Fällen wurde demnach die Todesursache geklärt.