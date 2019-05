Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet wie ursprünglich geplant mit 32 und nicht mit 48 Mannschaften statt. Die Option einer Erweiterung des Turniers in Katar werde nicht weiterverfolgt, teilte der Weltverband Fifa mit. Damit gibt es die erste WM mit 48 Teams erst 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Die Entscheidung kommt überraschend. Fifa-Boss Gianni Infantino hatte den Aufstockungsplan in den vergangenen Monaten vorangetrieben. Eigentlich war erwartet worden, dass auf dem Fifa-Kongress am 5. Juni in Paris die Erweiterung beschlossen werden würde.

Das Council des Weltverbands hatte erst im März dieses Jahres eine von der Fifa in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie anerkannt. Die Experten waren zu dem Schluss gekommen, dass das 48er-Turnier möglich ist, wenn einige der dann 80 Spiele "ausgelagert" werden.

Eine Ausdehnung auf 48 Teams hätte also einen Co-Gastgeber erfordert. Doch Katars Nachbarn Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabische Emirate (VAE) sind mit dem Wüstenstaat verfeindet und blockieren ihn. Einzig Kuwait oder Oman wären in Frage gekommen - diese hätten innerhalb kürzester Zeit Pläne vorlegen müssen.

Wie die Fifa nun mitteilte, sei "unter Einbeziehung aller relevanten Akteure" der Schluss gezogen worden, dass eine solche Erweiterung unter den aktuellen Umständen nicht umzusetzen sei. Aufgrund der "vorangeschrittenen Vorbereitung" und der Notwendigkeit einer detaillierten Analyse sei mehr Zeit nötig gewesen.