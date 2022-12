Die Fifa mit Präsident Gianni Infantino an der Spitze würde mit einer WM im Drei-Jahres-Rhythmus ihren Expansionskurs fortsetzen. Wohl auch beeinflusst vom wirtschaftlichen Erfolg der WM in Katar. Die Fifa hat im Vierjahreszyklus von 2018 bis 2022 7,5 Milliarden US-Dollar (rund 7,3 Milliarden Euro) eingenommen – rund eine Milliarde mehr als im Kontext der WM 2018 in Russland.

Idee von WM im Zwei-Jahres-Rhythmus war bereits gescheitert

Die WM 2026 in Nordamerika wird bereits mit 48 statt 32 Nationalteams ausgetragen. Unklar ist noch, ob in Dreier- oder Viergruppen gespielt wird. Letztere Variante würde zu erheblich mehr WM-Spielen führen. Dazu hat Infantino eine erweiterte Club-Weltmeisterschaft mit 32 Teams für das Jahr 2025 angekündigt.