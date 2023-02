Gut zwei Monate nach dem WM-Sieg ist Argentiniens Superstar Lionel Messi von der Fifa zum besten Fußballer des Jahres 2022 gekürt worden. Der Spieler von Paris Saint-Germain setzte sich in der Endausscheidung der The-Best-Gala des Weltverbandes gegen seinen französischen Klubkollegen Kylian Mbappé und dessen Landsmann Karim Benzema durch. »Es ist eine spezielle Auszeichnung und eine große Ehre«, sagte Messi am Abend in Paris. Für den 35-Jährigen war es die siebte Auszeichnung als Weltfußballer durch die Fifa seit 2009 – möglicherweise die letzte in seiner außergewöhnlichen Karriere.