Als Beispiel hatte Liga-Präsident Javier Tebas in der Vergangenheit die Verpflichtungen von Neymar und Kylian Mbappé genannt. Neymar kam für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona, für Mbappé zahlte PSG 180 Millionen Euro an AS Monaco. Damals hatte auch Real Madrid für Mbappé mitgeboten.

Dritte Anzeige der Liga bei EU-Kommission

Im Januar hat die Europäische Kommission neue Vorschriften über ausländische Subventionen für Unternehmen in der EU erlassen. Nach Angaben der EU geben die neuen Regeln »der Kommission die Befugnis, finanzielle Zuwendungen von Nicht-EU-Ländern an Unternehmen, die in der EU eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, zu untersuchen und gegebenenfalls ihre wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen zu beseitigen.«