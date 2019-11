Flamengo hat zum ersten Mal seit 43 Jahren wieder die Copa Libertadores gewonnen. Im Finale des größten Klubwettbewerbs Südamerikas besiegten die Brasilianer den argentinischen Kontrahenten River Plate, der die Trophäe bereits im Vorjahr geholt hatte, spät 2:1 (0:1).

Es war noch kurz vor Ende der regulären Spielzeit, als das Endspiel im Estadio Monumental in der peruanischen Hauptstadt Lima vor rund 50.000 Zuschauern eine Wendung nahm. Die Führung durch Rafael Santos Borré aus der 14. Minute hatte River Plate gegen einen starken Gegner lange halten können. Doch kurz vor Ende der Partie führte zunächst ein leichtfertiger Ballverlust der Argentinier zu einem Konter, den Inter-Leihgabe Gabriel Barbosa zum Ausgleich nutzte (89.). Wenige Minuten später tankte sich Barbosa durch die gegnerische Abwehr und erzielte den späten Siegtreffer (90.+2).

Den Abpfiff erlebte der Siegtorschütze allerdings nicht mehr auf dem Feld. Zunächst sah River Plates Exequiel für ein Foul die Rote Karte, dann hatte sich Barbosa nicht im Griff und bekam wegen einer Tätlichkeit ebenfalls Rot.

Manuel Velasquez / Getty Images Die Champions League hatte Rafinha bereits gewonnen, nun auch den größten Klubwettbewerb seines Heimatkontinents

River Plate verpasste seinen fünften Titelgewinn, Flamengo krönte sich erstmals seit dem Erfolg 1981 mit dem legendären Zico wieder zum Sieger der Copa Libertadores. Im aktuellen Aufgebot standen zwei ehemalige Bundesliga-Profis: Rafinha spielte von Beginn an auf der rechten Abwehrseite, Diego wurde in der 66. Minute eingewechselt. Erstmals in der 60-jährigen Geschichte des Pokals wurde der Sieger in nur einem Spiel ermittelt.