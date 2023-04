Der einzige Deutsche, Nico Hülkenberg, kam im Haas-Rennwagen nur auf Rang 17. Für Leclerc ist es die dritte Poleposition in Baku nacheinander.

Die Zeitenjagd für den Grand Prix am Sonntag (13 Uhr/Sky) fand nach einer Änderung des Wochenendformats bereits am Freitag statt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es zum ersten Sprintrennen des Jahres über 100 Kilometer. Dafür wird es erstmals auch eine eigene Qualifikation geben, in der die Startaufstellung bestimmt wird. Der sogenannte Sprint Shootout findet fünf Stunden vor dem Kurzrennen statt.