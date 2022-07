As: »So etwas passiert nur Ferrari. Sainz' Motor brennt, als er kurz davor war, Verstappen einzuholen. Leclerc pirscht sich in der WM-Wertung wieder an den Niederländer ran. Dieses Rennen in Österreich zeigt mal wieder, wie schnell sich die Dinge in der Formel 1 schlagartig ändern können.«

Sport: »Wiederauferstehung des Titelkampfes dank Leclerc und Ferrari. Es wurde dramatisch um Carlos Sainz, als er zunächst das brennende Auto nicht verlassen konnte. Sehr guter sechster Platz von Mick Schumacher.«

El Mundo Deportivo: »Drama für Sainz! Es war alles bereitet für einen Ferrari-Doppelsieg. Man hat wieder gesehen, dass die Ferrari-Motoren nicht vertrauenswürdig sind. Sainz ist niedergeschlagen, kaputt, enttäuscht.«