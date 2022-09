Formel-1-Pilot Vettel hatte Selbstzweifel »Über so was redet man ja als Profi nicht«

Sebastian Vettel wird seine Rennkarriere bald beenden. In einem Interview vor dem Rennen in Zandvoort spricht er über Zweifel an seinen eigenen Fähigkeiten – und eine mögliche Schreinerlehre nach Karriereende.